***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2020 12:10
***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA METİN SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 19.06.2020 Evet
HAKAN KAYIR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 19.06.2020 Evet
ETHEM UMUT BEYTORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.06.2020 Evet
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852260
BIST
12:20115.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.557,87
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:206,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
12:207,6952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
12:20385,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,74
|Açılış
|: 385,81
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|43.793.046
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|24.068.728
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.433.257
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|28.531.704
|% 9,80
|
|RTALB
|29,24
|7.147.893
|% -9,98
|
|BAYRK
|7,51
|2.386.167
|% -9,95
|
|GLRYH
|12,58
|3.223.046
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|20.384.745
|% -9,85
|
|GARAN
|8,60
|1.579.797.985
|% 3,24
|
|VAKBN
|5,47
|1.223.809.473
|% 3,60
|
|HALKB
|6,53
|807.372.452
|% 6,87
|
|THYAO
|12,75
|766.824.670
|% 1,84
|
|AKBNK
|6,18
|685.911.062
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,47
|1.223.809.473
|% 3,60
|
|GARAN
|8,60
|1.579.797.985
|% 3,24
|
|KRDMD
|2,98
|500.788.284
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,87
|273.673.814
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,46
|346.439.181
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4974
|8,5400
|% 0,83
|
|Frank
|7,1878
|7,2311
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|5,29
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.517
|30,60
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,40
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,06
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,11
|