***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.03.2020 18:05
***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2020
Karar Sayısı
02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu "II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
31.12.2019 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları tarafımızdan incelenmiş olup
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı hususuna
Karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Bşk.Vekili
RAMAZAN ÖZNACAR A.TOLGA ŞENEFE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828908
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3271
En Düşük
6,2512
18:057,0110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0619
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05312,64
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -7,72
|Açılış
|: 312,64
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
309,23
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8488
|7,8881
|% -0,79
|
|Frank
|6,6042
|6,6440
|% -0,88
|
|Riyal
|1,6788
|1,6872
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.535
|1.535
|-41,69
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-6,63
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,78
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,00
|-0,21
|
|B. Petrol
|33,18
|33,18
|-0,04
|
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS