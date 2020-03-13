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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13.03.2020 18:05
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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2020
Karar Sayısı
02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                           Sermaye Piyasası Kurulu "II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 
31.12.2019 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları tarafımızdan incelenmiş olup
 
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
 
İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı hususuna
 
 
 
Karar verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu Bşk.                                 Yönetim Kurulu Bşk.Vekili                                                
RAMAZAN ÖZNACAR                                 A.TOLGA ŞENEFE                          
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828908


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