***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi17/04/2020Karar Sayısı2020/5Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKarar No : 2020 - 05Karar Tarihi : 17.04.2020Sermaye Piyasası Kurulu "II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği31.03.2020 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları tarafımızdan incelenmiş olupFinansal Tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğiİlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıttığı hususunaKarar verilmiştir.Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Yönetim Kurulu ÜyesiRAMAZAN ÖZNACAR A.TOLGA ŞENEFE HASAN AYDINhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838892BIST