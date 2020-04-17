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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

17.04.2020 13:21
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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/04/2020
Karar Sayısı
2020/5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                             Karar No                        : 2020 - 05
 Karar Tarihi                  : 17.04.2020
  Sermaye Piyasası Kurulu "II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 
31.03.2020 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları tarafımızdan incelenmiş olup
 
Finansal Tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
 
İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıttığı hususuna  
 
 
 
Karar verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
    Yönetim Kurulu Bşk.              Yönetim Kurulu Bşk.Vekili                  Yönetim Kurulu Üyesi           
 
  RAMAZAN ÖZNACAR                A.TOLGA ŞENEFE                              HASAN AYDIN                     




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838892


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