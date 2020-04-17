***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.04.2020 13:21
***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/04/2020
Karar Sayısı
2020/5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Karar No : 2020 - 05
Karar Tarihi : 17.04.2020
Sermaye Piyasası Kurulu "II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
31.03.2020 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları tarafımızdan incelenmiş olup
Finansal Tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıttığı hususuna
Karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
RAMAZAN ÖZNACAR A.TOLGA ŞENEFE HASAN AYDIN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838892
BIST
13:1998.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 2.045,59
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
13:196,9313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9555
En Düşük
6,9073
13:197,5029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4923
13:19376,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -7,42
|Açılış
|: 376,35
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|19.926.319
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|13.995.512
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.087.528
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.150.217
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.609.267
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,38
|6.930.531
|% -6,11
|
|PGSUS
|51,15
|1.098.628.461
|% 2,46
|
|THYAO
|10,53
|493.557.895
|% 3,64
|
|ASELS
|27,30
|411.921.314
|% 2,40
|
|AKBNK
|5,83
|368.945.087
|% 3,19
|
|GARAN
|8,47
|336.522.637
|% 2,67
|
|KARSN
|1,46
|155.538.522
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,66
|71.131.192
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,07
|81.950.740
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|146.747.461
|% 2,56
|
|AKBNK
|5,83
|368.945.087
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5969
|8,6400
|% -0,33
|
|Frank
|7,1128
|7,1557
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8421
|1,8514
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-32,12
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.474
|-49,70
|
|Tam
|2.490
|2.549
|-47,40
|
|Yarım
|1.209
|1.239
|-24,90
|
|Çeyrek
|607
|620
|-12,40
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,15
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,29
|28,29
|0,47
|