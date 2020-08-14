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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

14.08.2020 20:51
GÜNCEL HABERLER



***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                               01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 Hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK ) Seri: II-814.1 Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca KGK tarafından yayınlanan TMS / TFRS' yi esas alarak hazırlanan mali tablolarımızın
 
a)     Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloları ve sınırlı bağımsız denetim raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b)     Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)     Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tabloların şirketin ve konsolidasyona tabi ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
 
 
 
 
      Mustafa  Metin SEYHAN
Başkan 
     
      Hakan  KAYIR
Başkan  Yardımcısı
     
      Ethem Umut BEYTORUN
Üye

 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869229


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Yarım 1.481 1.521 16,95  
Çeyrek 743 760 8,48  
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Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,26  
B. Petrol 44,59 44,59 -0,37  
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