***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/08/2022Karar Sayısı20SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıTERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş GAME INVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 01.01.2022-30.06.2022 SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050490BIST