***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2021 15:45
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Haziran 2021 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 873,1 % 0,0018 % 0,0363 % 20,036746
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946215
BIST
15:401.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,86
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:408,6708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:4010,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0067
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:40498,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 498,95
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:40
|VAKFN
|11,77
|8.722.707
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.745.892
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.422.826
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.491.505
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.143.572
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.460.304
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|13,98
|799.029.782
|% 1,75
|
|GARAN
|8,53
|585.357.385
|% 1,55
|
|KOZAL
|110,20
|479.154.978
|% -2,30
|
|SASA
|29,36
|428.422.096
|% 2,59
|
|ARCLK
|32,66
|289.378.038
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,22
|165.971.353
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,27
|90.628.358
|% 4,96
|
|GARAN
|8,53
|585.357.385
|% 1,55
|
|THYAO
|13,98
|799.029.782
|% 1,75
|
|IZMDC
|2,65
|142.721.907
|% 6,85
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6652
|8,6708
|% -0,10
|
|Euro
|10,2866
|10,2916
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% -0,08
|
|Frank
|9,3596
|9,4160
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3017
|2,3133
|% -0,24
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,32
|76,32
|0,15
|