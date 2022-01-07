***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.01.2022 11:15
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31.12.2021 TLY FON Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş 8.169,6 % 0,000037 % 0,00143 % 39,070009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989777
BIST
11:582.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,62
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:5813,8402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:5815,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0245
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:58795,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,88
|Açılış
|: 795,47
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:53
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|27.759.628
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|60.222.303
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,34
|2.429.269
|% -6,17
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHEVA
|1,01
|8.277.707
|% -4,72
|
|GARAN
|11,70
|1.811.569.225
|% 1,92
|
|THYAO
|24,52
|1.091.555.735
|% -1,37
|
|EREGL
|30,66
|925.985.734
|% 1,52
|
|KRDMD
|11,08
|825.289.160
|% 4,63
|
|SISE
|14,97
|705.497.521
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,61
|589.875.269
|% 3,44
|
|GARAN
|11,70
|1.811.569.225
|% 1,92
|
|KRDMD
|11,08
|825.289.160
|% 4,63
|
|PETKM
|9,55
|652.928.365
|% 1,81
|
|AKBNK
|7,54
|413.197.571
|% 3,01
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8051
|13,8406
|% -0,01
|
|Euro
|15,5298
|15,7048
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,7064
|18,8002
|% 0,49
|
|Frank
|14,9896
|15,0799
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6793
|3,6978
|% 0,39
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,21
|
|Altın Gr.
|796
|796
|2,56
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,00
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|0,28
|