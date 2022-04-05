***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.04.2022 17:08
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Tera Portföy Birinci Serbest Fon Mart 2022 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş 14.496,51 % 0,0102 % 0,4615 % 4.543,8136
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015977
BIST
17:402.319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,52
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
17:4014,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0470
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:4016,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0999
17:40915,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,54
|Açılış
|: 915,09
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ULUSE
|150,70
|14.801.637
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.931.004
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.901.621
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|75.856.567
|% 9,97
|
|ACSEL
|33,98
|74.543.954
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|84.677.451
|% -9,93
|
|LIDER
|18,70
|800.031.585
|% -8,78
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GRNYO
|2,36
|3.858.348
|% -5,60
|
|GMTAS
|3,00
|11.077.802
|% -4,76
|
|THYAO
|34,48
|5.552.015.780
|% 3,05
|
|ASELS
|25,82
|3.563.085.840
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,83
|3.373.386.833
|% -0,13
|
|GARAN
|12,52
|3.056.549.379
|% -0,87
|
|SISE
|16,43
|2.742.271.008
|% 0,98
|
|ODAS
|1,89
|951.897.979
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,56
|1.073.023.989
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,20
|1.343.056.862
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,69
|1.891.599.781
|% -0,39
|
|GARAN
|12,52
|3.056.549.379
|% -0,87
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7181
|14,7256
|% 0,32
|
|Euro
|16,1045
|16,1179
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,2593
|19,3559
|% 0,30
|
|Frank
|15,7869
|15,8820
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9134
|3,9331
|% 0,28
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-4,13
|
|Altın Gr.
|915
|915
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,50
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 79 artarak (% 0.11 ) 2, 580
-
17:55XU100
Endeks 2, 317 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 50, 686.00 milyon TL de
-
17:55KAPLM
Yüzde 5.65 oranında artışla 60.75 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 573 adet işlem
-
17:54OYAKC
Yüzde 5.04 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 762, 871 adet işlem
-
17:51AKSEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 14.53 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 018, 566 adet işlem