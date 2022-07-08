***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2022 12:39
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyonu bu dönemde yoktur
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Bu dönem yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044351
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0598
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3278
En Düşük
17,1768
12:3517,5507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0123
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:35967,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,69
|Açılış
|: 967,07
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3159
|17,3275
|% 0,34
|
|Euro
|17,5370
|17,5514
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,6284
|20,7318
|% -0,27
|
|Frank
|17,6512
|17,7575
|% 0,06
|
|Riyal
|4,6000
|4,6230
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-3,51
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.522
|6.621
|28,00
|
|Tam
|6.508
|6.607
|21,00
|
|Yarım
|3.185
|3.229
|9,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,21
|