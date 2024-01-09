***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.01.2024 12:19
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri ektedir. Saygılarımızla,
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.525,11 % 0,001434 % 0,001548 % 1,079454
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235740
BIST
'
13:357.796
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -22,50
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:3529,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0703
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:3532,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0183
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:351.962,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 14,96
|Açılış
|: 1.962,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:33
|HALKB
|13,79
|432.420.256
|% 9,97
|
|KBORU
|56,80
|396.106.512
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.690.621
|% 9,87
|
|MARKA
|42,80
|13.097.403
|% 9,74
|
|GARFA
|94,55
|128.815.278
|% 9,18
|
|FLAP
|11,41
|87.613.588
|% -6,09
|
|CVKMD
|393,50
|212.526.650
|% -5,47
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|VKING
|27,30
|13.191.796
|% -5,21
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|THYAO
|245,40
|6.806.658.454
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,52
|3.810.404.693
|% 2,36
|
|ISCTR
|25,40
|3.401.437.652
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,22
|3.032.693.552
|% 1,93
|
|VAKBN
|15,39
|2.025.807.764
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,52
|3.810.404.693
|% 2,36
|
|EKGYO
|8,05
|1.202.838.707
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,40
|3.401.437.652
|% 0,40
|
|VAKBN
|15,39
|2.025.807.764
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,50
|504.383.683
|% -0,88
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9325
|29,9434
|% 0,24
|
|Euro
|32,7707
|32,7818
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,0163
|38,2070
|% 0,09
|
|Frank
|35,0957
|35,3071
|% -0,02
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|950,11
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,90
|994,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,60
|77,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,71
|2.037,12
|% 0,66
|