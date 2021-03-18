***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.03.2021 14:28
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TLY fon için 16.01.2021 tarihinde 17.01.2021 vade ve %19,50 faiz oran ile Ters Repo işlemi Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş ile yapılmıştır . TRFA1CP42116 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918993
BIST
15:471.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
15:477,3476
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,1478
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
15:478,7767
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -0,2135
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
15:47408,26
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -12,29
|Açılış
|: 408,26
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
407,83
BIST En Aktif Hisseler15:45
|CLEBI
|330,00
|214.329.698
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|6.657.692
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|68.902.968
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|64.771.532
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.549.358
|% 9,97
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|SANKO
|14,57
|150.156.793
|% -8,82
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|VAKKO
|16,36
|31.553.663
|% -7,05
|
|GARAN
|9,16
|2.625.912.078
|% 4,69
|
|FROTO
|216,60
|2.223.129.196
|% -5,50
|
|THYAO
|14,05
|902.600.405
|% -3,44
|
|KRDMD
|7,49
|813.085.298
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,77
|657.794.032
|% 2,97
|
|GARAN
|9,16
|2.625.912.078
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,77
|657.794.032
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,19
|415.752.588
|% 0,46
|
|TSKB
|1,72
|243.500.746
|% 1,78
|
|VAKBN
|4,20
|486.843.776
|% 2,19
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3425
|7,3472
|% -1,98
|
|Euro
|8,7701
|8,7761
|% -2,38
|
|Sterlin
|10,2140
|10,2653
|% -2,10
|
|Frank
|7,8895
|7,9371
|% -2,48
|
|Riyal
|1,9542
|1,9640
|% -1,90
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-17,41
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,21
|
|Cumhuriyet
|2.728
|2.770
|-48,00
|
|Tam
|2.709
|2.778
|-56,39
|
|Yarım
|1.310
|1.344
|-27,28
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,64
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,16
|
|B. Petrol
|67,23
|67,23
|-0,77
|
Seans Raporu
15:45
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16:01
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16:01XU050
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16:01
BLCYT, CLEBI, ESEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:01
QNBFB, CASA, ECZYT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında