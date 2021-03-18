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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

18.03.2021 14:28



***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

TLY  fon için 16.01.2021 tarihinde 17.01.2021 vade ve %19,50 faiz oran ile Ters Repo işlemi Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş ile yapılmıştır . TRFA1CP42116 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918993


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