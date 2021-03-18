***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.03.2021 14:43
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLY fon için 16.03.2021 tarihinde 17.03.2021 vade ve %19,50 faiz oran ile Ters Repo işlemi Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş ile yapılmıştır . TRFA1CP42116 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918995
BIST
16:041.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:047,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -0,1297
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:048,7883
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -0,2019
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:04408,51
En Yüksek
|Değişim
|: -2,86%
|| -12,04
|Açılış
|: 408,51
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
407,33
BIST En Aktif Hisseler16:04
|CLEBI
|330,00
|214.562.678
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|6.726.618
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|69.284.672
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.312.157
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.799.735
|% 9,97
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|VAKFN
|27,46
|21.690.078
|% -9,73
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|SANKO
|14,62
|158.748.988
|% -8,51
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,15
|2.725.203.961
|% 4,57
|
|FROTO
|215,90
|2.249.585.626
|% -5,80
|
|THYAO
|14,09
|945.763.618
|% -3,16
|
|KRDMD
|7,55
|832.985.606
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,78
|680.820.461
|% 3,35
|
|GARAN
|9,15
|2.725.203.961
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,78
|680.820.461
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,19
|418.588.677
|% 0,46
|
|TSKB
|1,72
|244.666.354
|% 1,78
|
|ODAS
|3,94
|499.768.540
|% 5,63
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3606
|7,3657
|% -1,73
|
|Euro
|8,7821
|8,7883
|% -2,25
|
|Sterlin
|10,2123
|10,2635
|% -2,12
|
|Frank
|7,8817
|7,9292
|% -2,58
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% -1,99
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-23,88
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,24
|
|Cumhuriyet
|2.723
|2.764
|-54,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|-59,78
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-28,92
|
|Çeyrek
|656
|671
|-14,46
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,17
|
|B. Petrol
|67,13
|67,13
|-0,87
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ISCTR, MGROS
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 73 artarak (% 0.87 ) 1, 365
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ERBOS, TRILC, SONME, EUHOL, GOLTS, GARFA, VKFYO, ETYAT, CLEBI
-
16:16
SONME, ERBOS, MNDRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:16
SANKO, AKGRT, FROTO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında