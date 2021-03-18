***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarTLY fon için 16.03.2021 tarihinde 17.03.2021 vade ve %19,50 faiz oran ile Ters Repo işlemi Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş ile yapılmıştır . TRFA1CP42116 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918995BIST