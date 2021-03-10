***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.12.2021 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917035BIST