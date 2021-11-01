***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 15:35
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01/01/2021 - 30/09/2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973406
BIST
16:541.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,47
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
16:549,5150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0746
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
16:5411,0200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0939
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
16:54547,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,63
|Açılış
|: 547,39
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ZRGYO
|2,20
|19.534.997
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.856.355
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|132.387.086
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|102.490.385
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|25.115.923
|% 9,95
|
|NUGYO
|14,04
|39.601.773
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|46.070.464
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|467.685.223
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.236.485
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,14
|2.303.101.360
|% 2,94
|
|SISE
|8,52
|919.796.929
|% -1,62
|
|THYAO
|15,35
|872.898.755
|% 2,54
|
|BIMAS
|64,05
|715.714.652
|% 3,06
|
|YKBNK
|2,80
|635.326.652
|% 2,56
|
|GARAN
|10,14
|2.303.101.360
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,80
|635.326.652
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|278.130.277
|% 3,05
|
|ODAS
|1,45
|171.358.100
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,74
|305.185.837
|% 3,01
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5147
|9,5191
|% -0,74
|
|Euro
|10,9750
|10,9850
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,9736
|13,0387
|% -0,80
|
|Frank
|10,3894
|10,4520
|% -0,37
|
|Riyal
|2,5292
|2,5419
|% -0,77
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|6,08
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|17,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|4,52
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|2,19
|
|Çeyrek
|870
|890
|1,09
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|1,17
|
Seans Raporu
16:52
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