***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
23.03.2022 15:15
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2021 Yıllık Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012382
BIST
16:482.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,93
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:4814,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8521
En Düşük
14,7784
16:4816,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0568
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
16:48923,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,14
|Açılış
|: 923,35
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,90
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ENSRI
|16,94
|36.943.425
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.248.692
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|131.708.303
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.658.584
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|105.085.083
|% 9,97
|
|PKENT
|258,20
|65.841.050
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.157.036
|% -9,89
|
|AYCES
|66,90
|8.148.020
|% -7,66
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|269,80
|73.203.892
|% -6,29
|
|GARAN
|12,10
|3.144.437.083
|% 1,42
|
|THYAO
|28,18
|1.954.466.983
|% -1,19
|
|KRDMD
|15,16
|1.354.242.754
|% -0,66
|
|HEKTS
|18,01
|1.193.131.562
|% 3,92
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.157.036
|% -9,89
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.157.036
|% -9,89
|
|GARAN
|12,10
|3.144.437.083
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,01
|675.467.486
|% -2,20
|
|ODAS
|1,60
|270.492.532
|% -3,03
|
|EKGYO
|2,34
|383.103.992
|% 0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8447
|14,8471
|% 0,17
|
|Euro
|16,2917
|16,3020
|% -0,35
|
|Sterlin
|19,5198
|19,6177
|% -0,45
|
|Frank
|15,8146
|15,9099
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9461
|3,9659
|% 0,12
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,51
|
|Altın Gr.
|922
|923
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|43,00
|
|Tam
|6.087
|6.239
|56,60
|
|Yarım
|2.942
|3.018
|27,38
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|13,69
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,14
|
|B. Petrol
|120
|120
|4,80
|