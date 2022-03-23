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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

23.03.2022 15:15
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Açıklamalar

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2021 Yıllık Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012382


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NETAS 17,93 24.248.692 % 10,00  
KTSKR 33,28 131.708.303 % 9,98  
GZNMI 38,34 34.658.584 % 9,98  
KUTPO 46,56 105.085.083 % 9,97  
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Dolar 14,8447 14,8471 % 0,17  
Euro 16,2917 16,3020 % -0,35  
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Frank 15,8146 15,9099 % -0,11  
Riyal 3,9461 3,9659 % 0,12  
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16:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 12,51  
Altın Gr. 922 923 6,49  
Cumhuriyet 6.114 6.206 43,00  
Tam 6.087 6.239 56,60  
Yarım 2.942 3.018 27,38  
Çeyrek 1.476 1.509 13,69  
Gümüş.Ons 25,11 25,13 0,33  
Gümüş Gr. 11,95 11,97 0,14  
B. Petrol 120 120 4,80  
Seans Raporu 16:46
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