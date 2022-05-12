***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2022AçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş 2022 yılı 1.Dönem Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029638BIST