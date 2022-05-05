***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -36.936 -350.396 4.112.668 4.112.668Transferler-350.396 350.396 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)842.613 842.613 842.613Sermaye Azaltımı0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -387.332 842.613 4.995.281 4.995.281Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -387.332 2.104.251 9.716.919 9.716.919Transferler2.104.251 -2.104.251 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-635.730 -635.730 -635.730Sermaye Arttırımı3.500.000Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 1.716.919 635.730 9.081.189 9.081.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.476.084 -3.915.088Dönem Karı (Zararı)34 -635.730 842.613Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-635.730 842.613Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-84.965 -25.934Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 2.125Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-118.164 -27.634Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-118.164 -27.634Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 33.199 -425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.873.553 -4.759.401Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 311.655 -556.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 311.655 -556.083Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.15.16 -94.227 -218.052İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.15.16 -94.227 -218.052Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -32.901 114.805İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -32.901 114.805Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)8 -4.071.592 -4.163.129Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.31.33 13.512 63.058İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.31.33 13.512 63.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.594.248 -3.942.722Alınan Faiz49 118.164 27.634YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI20.21 0 -53.402Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20.21 0 -53.402Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20.21 -53.402Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri34 0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.476.084 -3.968.490NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.476.084 -3.968.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.502.086 3.988.207DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 26.002 19.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 26.002 4.502.086Finansal Yatırımlar8 8.340.641 4.265.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8 8.340.641 4.265.710Ticari Alacaklar9 259.086 570.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 259.086 570.741Diğer Alacaklar11 11 13.185İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 11 13.185Peşin Ödenmiş Giderler15 134.527 21.930İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 134.527 21.930Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 376.456 381.652ARA TOPLAM9.136.723 9.755.304TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.136.723 9.755.304DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar20 48.798 52.137Mobilya ve Demirbaşlar20 48.798 52.137Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı54 9.081 42.280Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.879 94.417TOPLAM VARLIKLAR9.194.602 9.849.721KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar9 18.781 51.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 18.781 51.682Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar33 94.632 81.120İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33 94.632 81.120Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER113.413 132.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 9.081.189 9.716.919Ödenmiş Sermaye34 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerGeçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 1.716.919 -387.332Net Dönem Karı veya Zararı34 -635.730 2.104.251TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.081.189 9.716.919TOPLAM KAYNAKLAR9.194.602 9.849.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 19.689.090 15.428Satışların Maliyeti45 -19.313.413 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)375.677 15.428BRÜT KAR (ZARAR)375.677 15.428Genel Yönetim Giderleri47 -1.330.818 -577.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 501.154Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -156.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-610.111 -561.943FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-610.111 -561.943Finansman Gelirleri51 118.164 211.547Finansman Giderleri51 -110.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-602.531 -350.396Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.199Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -33.199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-635.730 -350.396DÖNEM KARI (ZARARI)-635.730 -350.396Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-635.730 -350.396Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-635.730 -350.396Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-635.730 -350.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026568BIST