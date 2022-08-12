***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 19:14
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -36.936 -350.396 4.112.688 4.112.688
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
704.439 704.439
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -387.332 704.439 4.817.107 4.817.107
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -387.332 2.104.251 9.716.919 9.716.919
Diğer Düzeltmeler
-241.437 -241.437 -241.437
Transferler
63.051 2.041.200 -2.104.251 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.307 -1.295.619 -1.307.926 -1.307.926
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -12.307 63.051 1.412.431 -1.295.619 8.167.556 8.167.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.390.116 -3.004.941
Dönem Karı (Zararı)
34 -1.295.619 704.439
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-302.412 -56.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 6.666 4.951
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 28.732 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.732 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-131.201 -65.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-131.201 -65.922
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 34.828 4.426
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
54 -241.437 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.923.286 -3.718.757
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.552.184 -3.746.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 503.688 43.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 503.688 43.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.883 -246.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16 144.883 -246.073
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.187 -22.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -26.187 -22.112
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.514 252.909
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-31-33 6.514 252.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.521.317 -3.070.863
Alınan Faiz
131.201 65.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -59.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 0 -59.302
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.390.116 -3.064.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.390.116 -3.064.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.502.086 3.988.207
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 111.970 923.964
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 111.970 4.502.086
Finansal Yatırımlar
8 7.817.894 4.265.710
Ticari Alacaklar
9 67.053 570.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 67.053 570.741
Diğer Alacaklar
39.592 13.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.592 13.185
Peşin Ödenmiş Giderler
15 93.832 21.930
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 138.460 381.652
ARA TOPLAM
8.268.801 9.755.304
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.268.801 9.755.304
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
20 45.471 52.137
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 11.554 42.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.025 94.417
TOPLAM VARLIKLAR
8.325.826 9.849.721
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 25.495 51.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 25.495 51.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 395
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 87.239 81.120
ARA TOPLAM
113.129 132.802
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.129 132.802
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 45.141 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 45.141 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.141 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.270 132.802
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.167.556 9.716.919
Ödenmiş Sermaye
34 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.307
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -12.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 63.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 1.412.431 -387.332
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -1.295.619 2.104.251
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.167.556 9.716.919
TOPLAM KAYNAKLAR
8.325.826 9.849.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 51.449.934 2.654.229 31.760.844 2.098.241
Satışların Maliyeti
45 -50.958.836 -1.583.176 -31.645.423 -1.482.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
491.098 1.071.053 115.421 615.532
BRÜT KAR (ZARAR)
491.098 1.071.053 115.421 615.532
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.349.057 -593.419 -1.018.239 -321.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 716.466 438.326 215.312 -193.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
156.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.141.493 915.960 -531.382 101.406
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.141.493 915.960 -531.382 101.406
Finansman Gelirleri
51 131.201 65.922 13.037 38.288
Finansman Giderleri
51 -250.499 -31.579 -139.915 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.260.791 950.303 -658.260 139.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.828 -245.864 -1.629 -4.851
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-241.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -34.828 -4.426 -1.629 -4.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.295.619 704.439 -659.889 134.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.295.619 704.439 -659.889 134.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.295.619 704.439 -659.889 134.843
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.307 0 -12.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -12.307 0 -12.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.102
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
4.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
52 -16.409 -16.409
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.307 0 -12.307
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.307.926 704.439 -672.196 134.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.307.926 704.439 -672.196 134.843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055216
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