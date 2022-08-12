***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -36.936 -350.396 4.112.688 4.112.688Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)704.439 704.439Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -387.332 704.439 4.817.107 4.817.107Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -387.332 2.104.251 9.716.919 9.716.919Diğer Düzeltmeler-241.437 -241.437 -241.437Transferler63.051 2.041.200 -2.104.251 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.307 -1.295.619 -1.307.926 -1.307.926Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -12.307 63.051 1.412.431 -1.295.619 8.167.556 8.167.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.390.116 -3.004.941Dönem Karı (Zararı)34 -1.295.619 704.439Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-302.412 -56.545Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 6.666 4.951Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 28.732 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.732 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-131.201 -65.922Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-131.201 -65.922Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 34.828 4.426Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler54 -241.437 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.923.286 -3.718.757Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.552.184 -3.746.732Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 503.688 43.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 503.688 43.251Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler144.883 -246.073İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16 144.883 -246.073Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.187 -22.112İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -26.187 -22.112Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.514 252.909İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-31-33 6.514 252.909Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.521.317 -3.070.863Alınan Faiz131.201 65.922YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -59.302Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 0 -59.302FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.390.116 -3.064.243NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.390.116 -3.064.243DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.502.086 3.988.207DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 111.970 923.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 111.970 4.502.086Finansal Yatırımlar8 7.817.894 4.265.710Ticari Alacaklar9 67.053 570.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 67.053 570.741Diğer Alacaklar39.592 13.185İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 39.592 13.185Peşin Ödenmiş Giderler15 93.832 21.930Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 138.460 381.652ARA TOPLAM8.268.801 9.755.304TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.268.801 9.755.304DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar20 45.471 52.137Ertelenmiş Vergi Varlığı54 11.554 42.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.025 94.417TOPLAM VARLIKLAR8.325.826 9.849.721KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 25.495 51.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 25.495 51.682Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 395Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 87.239 81.120ARA TOPLAM113.129 132.802TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.129 132.802UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar31 45.141 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 45.141 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.141 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER158.270 132.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.167.556 9.716.919Ödenmiş Sermaye34 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.307Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -12.307Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 63.051Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 1.412.431 -387.332Net Dönem Karı veya Zararı34 -1.295.619 2.104.251TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.167.556 9.716.919TOPLAM KAYNAKLAR8.325.826 9.849.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 51.449.934 2.654.229 31.760.844 2.098.241Satışların Maliyeti45 -50.958.836 -1.583.176 -31.645.423 -1.482.709TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)491.098 1.071.053 115.421 615.532BRÜT KAR (ZARAR)491.098 1.071.053 115.421 615.532Genel Yönetim Giderleri47-48 -2.349.057 -593.419 -1.018.239 -321.044Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 716.466 438.326 215.312 -193.082Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler156.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.141.493 915.960 -531.382 101.406FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.141.493 915.960 -531.382 101.406Finansman Gelirleri51 131.201 65.922 13.037 38.288Finansman Giderleri51 -250.499 -31.579 -139.915 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.260.791 950.303 -658.260 139.694Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.828 -245.864 -1.629 -4.851Dönem Vergi (Gideri) Geliri-241.438Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -34.828 -4.426 -1.629 -4.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.295.619 704.439 -659.889 134.843DÖNEM KARI (ZARARI)-1.295.619 704.439 -659.889 134.843Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.295.619 704.439 -659.889 134.843Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.307 0 -12.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 -12.307 0 -12.307Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.102Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi4.102Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi52 -16.409 -16.409Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.307 0 -12.307TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.307.926 704.439 -672.196 134.843Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.307.926 704.439 -672.196 134.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055216BIST