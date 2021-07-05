***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2021 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.232,16 % 0,10422853Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.153,61 % 0,10056071Fon Yönetim Ücreti13.144,3 % 0,61376024Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu170,28 % 0,00795106Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu702,82 % 0,03281749Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar228,1 % 0,01065091Türev Araçlar Komisyonu94,03 % 0,00439064Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.310,96 % 0,20129606TOPLAM GİDERLER23.036,26 % 1,07565563DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.141.601,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946230BIST