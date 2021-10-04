***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30/09/2021 tarihli fon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.065,72 % 0,07040998Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.540,4 % 0,07863047Fon Yönetim Ücreti64.552,66 % 1,11792049Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu170,28 % 0,0029489Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.491,87 % 0,04315411Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar520,3 % 0,00901054Türev Araçlar Komisyonu94,03 % 0,00162841Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.607,45 % 0,25297126TOPLAM GİDERLER91.042,71 % 1,57667416DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.774.351,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966448BIST