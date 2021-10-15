***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.10.2021 09:28
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970952
BIST
11:171.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:179,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0234
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:1710,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0200
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:17529,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 529,66
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,11
BIST En Aktif Hisseler11:17
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,36
|16.033.404
|% 7,02
|
|GLYHO
|1,94
|43.436.655
|% 5,43
|
|CEOEM
|10,28
|60.577.564
|% 4,79
|
|PENGD
|3,56
|7.862.268
|% 4,71
|
|BAYRK
|8,91
|1.434.474
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|135.567.509
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.429.886
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,83
|43.422.036
|% -8,87
|
|GARAN
|9,05
|951.647.374
|% -2,27
|
|TUPRS
|128,20
|345.198.760
|% 2,56
|
|THYAO
|14,38
|249.003.674
|% 0,56
|
|ASELS
|16,56
|213.787.900
|% -0,06
|
|YKBNK
|2,36
|208.313.941
|% -1,26
|
|GARAN
|9,05
|951.647.374
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,85
|184.391.005
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,36
|208.313.941
|% -1,26
|
|VAKBN
|3,38
|129.577.098
|% -2,03
|
|AKBNK
|5,16
|153.113.678
|% -1,71
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1980
|9,2008
|% 0,25
|
|Euro
|10,6860
|10,6933
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,6001
|12,6633
|% 0,66
|
|Frank
|9,9365
|9,9963
|% 0,36
|
|Riyal
|2,4469
|2,4591
|% 0,25
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,46
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,78
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:28PENGD
Yüzde 4.12 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 312, 381 adet işlem
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 83 kaybederek (% -0.12 ) 1, 517
-
11:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, GUSGR
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
11:27XU100
Endeks 1, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 4, 907.00 milyon TL de