***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.10.2021 09:31
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 RASYONET 32 DÜZEY 3
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ 32 TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970953
BIST
11:161.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:169,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:1610,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0211
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:16529,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,65
|Açılış
|: 529,47
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,11
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,20
|16.660.651
|% 6,42
|
|PENGD
|3,56
|9.697.294
|% 4,71
|
|CEOEM
|10,27
|61.477.827
|% 4,69
|
|GLYHO
|1,92
|49.422.838
|% 4,35
|
|BAYRK
|8,91
|1.437.281
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|139.128.037
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.429.886
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,83
|45.759.896
|% -8,87
|
|GARAN
|9,06
|969.777.565
|% -2,16
|
|TUPRS
|128,10
|352.324.844
|% 2,48
|
|THYAO
|14,37
|253.770.837
|% 0,49
|
|ASELS
|16,55
|217.565.747
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,36
|208.777.360
|% -1,26
|
|GARAN
|9,06
|969.777.565
|% -2,16
|
|EKGYO
|1,86
|190.041.527
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,36
|208.777.360
|% -1,26
|
|VAKBN
|3,38
|129.794.274
|% -2,03
|
|AKBNK
|5,17
|154.834.166
|% -1,52
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1999
|9,2028
|% 0,28
|
|Euro
|10,6895
|10,6944
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,5992
|12,6624
|% 0,65
|
|Frank
|9,9347
|9,9945
|% 0,34
|
|Riyal
|2,4467
|2,4590
|% 0,25
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-8,04
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,79
|