***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 16:09
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No :11 / 39 Sarıyer-İSTANBUL 0212 365 10 20 0212 290 69 95 bilgi@teraportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978751
BIST
16:391.736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:3911,0739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0379
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:3912,5096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0550
|Açılış
|: 12,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:39663,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,64
|Açılış
|: 663,13
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:39
|DURDO
|15,84
|36.602.993
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.632.423
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|25.450.198
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.426.977
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|MERCN
|12,35
|96.842.062
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|449.803.561
|% -9,93
|
|DOCO
|933,90
|52.040.700
|% -8,04
|
|PGSUS
|93,35
|369.362.263
|% -7,57
|
|TAVHL
|28,10
|253.438.838
|% -5,39
|
|THYAO
|17,14
|2.167.388.698
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,23
|2.037.305.667
|% 4,97
|
|GARAN
|12,18
|1.571.553.769
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,55
|1.335.125.760
|% -1,39
|
|SISE
|11,20
|1.194.623.856
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,55
|1.335.125.760
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,23
|2.037.305.667
|% 4,97
|
|ODAS
|1,60
|327.921.825
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|266.680.827
|% -1,90
|
|KARSN
|4,12
|667.478.979
|% 7,29
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0654
|11,0739
|% 0,34
|
|Euro
|12,4981
|12,5096
|% -0,44
|
|Sterlin
|14,8476
|14,9221
|% -0,07
|
|Frank
|11,8990
|11,9706
|% 0,14
|
|Riyal
|2,9451
|2,9598
|% 0,36
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-0,67
|
|Altın Gr.
|665
|665
|4,18
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.456
|4,00
|
|Tam
|4.369
|4.480
|-4,83
|
|Yarım
|2.111
|2.167
|-2,34
|
|Çeyrek
|1.059
|1.084
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,84
|8,85
|0,03
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-2,24
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:53PGSUS
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 93.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 832, 554 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 01 kaybederek (% -0.68 ) 1, 894
-
16:52XU100
Endeks 1, 734 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 23, 417.00 milyon TL de
-
16:52PGSUS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 829, 510 adet işlem
-
16:51PGSUS
Yüzde -7.57 oranında düşüşle 93.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 822, 234 adet işlem