***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.01.2022 10:35
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.VAKIFLAR BANKASI TAO
ISIN Kodu TRYTRP00041
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) TERA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
Fonun Süresi 10 YIL
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 RASYONET 32 DÜZEY 3
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 32 TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 13.10.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 13.10.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No :11 / 39 Sarıyer-İSTANBUL 2123651020 2122906995 bilgi@teraportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
SEVAL ZENGERER ÇOBAN OPERASYON MÜDÜRÜ 2123651020 scoban@teraportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989212
BIST
11:532.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
11:5313,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0197
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
11:5315,4342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0307
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
11:53784,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -10,66
|Açılış
|: 784,20
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler11:51
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.042.642
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,69
|1.131.392
|% 6,96
|
|AYDEM
|6,55
|55.960.981
|% 5,99
|
|ELITE
|22,04
|44.939.388
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,30
|46.316.286
|% -6,65
|
|MARKA
|4,04
|1.765.384
|% -4,94
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|NIBAS
|12,06
|7.063.376
|% -3,98
|
|THYAO
|24,70
|1.291.035.432
|% 3,35
|
|EREGL
|30,58
|1.066.001.757
|% -0,91
|
|SISE
|14,53
|810.344.183
|% 0,83
|
|KRDMD
|10,24
|694.054.404
|% -0,58
|
|PETKM
|9,07
|659.244.288
|% 2,60
|
|PETKM
|9,07
|659.244.288
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,48
|242.867.918
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,28
|154.963.554
|% -0,44
|
|KRDMD
|10,24
|694.054.404
|% -0,58
|
|SISE
|14,53
|810.344.183
|% 0,83
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6553
|13,6730
|% 0,04
|
|Euro
|15,4354
|15,4662
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,2481
|18,3396
|% -1,09
|
|Frank
|14,6931
|14,7816
|% -0,85
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% -0,65
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-13,96
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-9,83
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.339
|-1,00
|
|Tam
|5.190
|5.325
|-45,67
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-22,09
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-11,05
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,27
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|-0,30
|
|B. Petrol
|80,44
|80,44
|-0,36
|
Seans Raporu
11:51
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12:06XU100
Endeks 2, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 11, 993.00 milyon TL de
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12:06RALYH
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12:04KRGYO
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 422, 401 adet işlem
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12:02AYGAZ
Yüzde 4.69 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 275, 323 adet işlem