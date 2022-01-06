Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.01.2022 10:35
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.VAKIFLAR BANKASI TAO
ISIN Kodu TRYTRP00041
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) TERA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
Fonun Süresi 10 YIL

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 RASYONET 32 DÜZEY 3
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 32 TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 13.10.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 13.10.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No :11 / 39 Sarıyer-İSTANBUL 2123651020 2122906995 bilgi@teraportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
SEVAL ZENGERER ÇOBAN OPERASYON MÜDÜRÜ 2123651020 scoban@teraportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989212


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:532.007
Değişim :  0,08% |  1,64
Açılış :  1.993  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.022 En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.078.004 % 9,97  
HUBVC 10,07 14.042.642 % 9,93  
DOBUR 103,10 4.571.866 % 9,91  
MTRYO 1,69 1.131.392 % 6,96  
AYDEM 6,55 55.960.981 % 5,99  
daha fazla
11:51 Alış Satış %  
Dolar 13,6553 13,6730 % 0,04  
Euro 15,4354 15,4662 % 0,01  
Sterlin 18,2481 18,3396 % -1,09  
Frank 14,6931 14,7816 % -0,85  
Riyal 3,6016 3,6197 % -0,65  
daha fazla
11:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 -13,96  
Altın Gr. 785 785 -9,83  
Cumhuriyet 5.259 5.339 -1,00  
Tam 5.190 5.325 -45,67  
Yarım 2.508 2.576 -22,09  
Çeyrek 1.258 1.288 -11,05  
Gümüş.Ons 22,23 22,27 -0,49  
Gümüş Gr. 9,69 9,70 -0,30  
B. Petrol 80,44 80,44 -0,36  
Seans Raporu 11:51
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru