***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. VAKIFLAR BANKASI TAOISIN Kodu TRYTRPY00033Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFonun Süresi 10 YILFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 RASYONET 32 TÜREVOĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 32 DÜZEY 3AYŞEGÜL KAYA 13.10.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREVAYŞEGÜL KAYA 13.10.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No :11 / 39 Sarıyer-İSTANBUL 2123651020 2122906995 bilgi@teraportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989214BIST