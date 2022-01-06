***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.01.2022 10:43
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. VAKIFLAR BANKASI TAO
ISIN Kodu TRYTRPY00033
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fonun Süresi 10 YIL
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 RASYONET 32 TÜREV
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 32 DÜZEY 3
AYŞEGÜL KAYA 13.10.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREV
AYŞEGÜL KAYA 13.10.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No :11 / 39 Sarıyer-İSTANBUL 2123651020 2122906995 bilgi@teraportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989214
BIST
10:422.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.012
En Düşük
1.978
10:4213,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0994
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:4215,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1138
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:42798,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,57
|Açılış
|: 798,20
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:40
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.257.263
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|AYDEM
|6,55
|23.794.605
|% 5,99
|
|HURGZ
|2,14
|18.098.274
|% 5,94
|
|KRGYO
|7,10
|21.751.134
|% -9,21
|
|ELITE
|22,32
|42.276.251
|% -8,82
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|IHAAS
|11,09
|1.834.199
|% -4,64
|
|ISSEN
|13,08
|12.263.928
|% -4,53
|
|THYAO
|24,66
|800.336.224
|% 3,18
|
|EREGL
|30,68
|492.825.874
|% -0,58
|
|SISE
|14,49
|444.952.375
|% 0,56
|
|PETKM
|9,11
|408.335.589
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,19
|306.725.256
|% -1,07
|
|PETKM
|9,11
|408.335.589
|% 3,05
|
|YKBNK
|3,49
|143.303.500
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,28
|83.306.527
|% -0,44
|
|ODAS
|1,38
|48.005.615
|% 0,00
|
|THYAO
|24,66
|800.336.224
|% 3,18
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7409
|13,7715
|% 0,76
|
|Euro
|15,5143
|15,5581
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,5643
|18,6574
|% 0,63
|
|Frank
|14,9321
|15,0221
|% 0,76
|
|Riyal
|3,6599
|3,6782
|% 0,96
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-9,89
|
|Altın Gr.
|798
|798
|3,57
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,58
|