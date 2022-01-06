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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.01.2022 10:58
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 RASYONET 32 TÜREV
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 32 DÜZEY 3
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDİNG TÜREV
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989216


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.078.004 % 9,97  
HUBVC 10,07 13.353.301 % 9,93  
DOBUR 103,10 4.571.866 % 9,91  
HURGZ 2,13 18.619.740 % 5,45  
AYGAZ 25,62 24.887.750 % 5,43  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 13,7465 13,7675 % 0,73  
Euro 15,5335 15,5787 % 0,74  
Sterlin 18,5734 18,6666 % 0,68  
Frank 14,9365 15,0265 % 0,79  
Riyal 3,6606 3,6790 % 0,98  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -9,28  
Altın Gr. 801 802 6,78  
Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 -0,27  
Gümüş Gr. 10,04 10,05 0,05  
B. Petrol 80,17 80,17 -0,63  
Seans Raporu 10:42
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