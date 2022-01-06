***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.01.2022 10:58
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 RASYONET 32 TÜREV
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 32 DÜZEY 3
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDİNG TÜREV
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989216
BIST
10:422.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.012
En Düşük
1.978
10:4213,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0994
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:4215,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1138
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:42798,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,57
|Açılış
|: 798,20
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:42
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.353.301
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|HURGZ
|2,13
|18.619.740
|% 5,45
|
|AYGAZ
|25,62
|24.887.750
|% 5,43
|
|ELITE
|22,04
|43.802.609
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,06
|27.558.186
|% -9,72
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|IHAAS
|11,11
|1.877.651
|% -4,47
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|THYAO
|24,64
|850.285.657
|% 3,10
|
|EREGL
|30,66
|515.005.705
|% -0,65
|
|SISE
|14,51
|466.493.045
|% 0,69
|
|PETKM
|9,11
|433.263.365
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,22
|338.734.125
|% -0,78
|
|PETKM
|9,11
|433.263.365
|% 3,05
|
|YKBNK
|3,49
|147.101.660
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,28
|84.002.149
|% -0,44
|
|ODAS
|1,38
|48.440.971
|% 0,00
|
|THYAO
|24,64
|850.285.657
|% 3,10
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7465
|13,7675
|% 0,73
|
|Euro
|15,5335
|15,5787
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,5734
|18,6666
|% 0,68
|
|Frank
|14,9365
|15,0265
|% 0,79
|
|Riyal
|3,6606
|3,6790
|% 0,98
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-9,28
|
|Altın Gr.
|801
|802
|6,78
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,05
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|-0,63
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
10:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 41 artarak (% 0.15 ) 2, 216
-
10:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:56XU100
Endeks 2, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 6, 581.00 milyon TL de
-
10:56INDES
Yüzde 4.15 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 824, 455 adet işlem
-
10:54AYGAZ
Yüzde 5.68 oranında artışla 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 950, 912 adet işlem