***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.01.2022 14:22
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 12 YIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989294
BIST
14:432.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
14:4313,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0732
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
14:4315,5838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1189
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
14:43791,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,29
|Açılış
|: 791,57
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler14:43
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.753.433
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,78
|8.544.473
|% 8,60
|
|YESIL
|2,03
|85.824.379
|% 8,56
|
|IHAAS
|10,47
|7.398.836
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|46.172.747
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,18
|60.225.353
|% -8,18
|
|MARKA
|3,96
|2.664.501
|% -6,82
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,24
|2.690.388.826
|% 5,61
|
|EREGL
|30,58
|1.617.048.293
|% -0,91
|
|GARAN
|11,50
|1.551.222.222
|% 0,44
|
|SISE
|14,64
|1.069.012.661
|% 1,60
|
|ASELS
|23,60
|996.708.921
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,52
|869.040.714
|% 0,28
|
|GARAN
|11,50
|1.551.222.222
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|305.414.822
|% -0,44
|
|THYAO
|25,24
|2.690.388.826
|% 5,61
|
|PETKM
|9,17
|947.955.756
|% 3,73
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7223
|13,7413
|% 0,54
|
|Euro
|15,5353
|15,5838
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,4600
|18,5526
|% 0,06
|
|Frank
|14,8396
|14,9290
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6332
|3,6515
|% 0,23
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-12,22
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|5.266
|5.346
|6,00
|
|Tam
|5.239
|5.375
|4,18
|
|Yarım
|2.532
|2.600
|2,02
|
|Çeyrek
|1.270
|1.300
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,26
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,21
|
|B. Petrol
|81,84
|81,84
|1,04
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:58MTRYO
Yüzde 6.96 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 284 adet işlem
-
14:57IDGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 913, 138 adet işlem
-
14:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 14 artarak (% 0.68 ) 2, 227
-
14:56XU100
Endeks 2, 012 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 20, 440.00 milyon TL de
-
14:56DGGYO
Yüzde 5.90 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 651, 780 adet işlem