***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.01.2022 11:34
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 10 YIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995568
BIST
14:251.996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -17,79
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.992
14:2513,4209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0442
|Açılış
|: 13,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
14:2515,2161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0721
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
14:25791,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,49
|Açılış
|: 791,47
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler14:25
|SANEL
|9,58
|7.365.803
|% 9,99
|
|LINK
|33,30
|23.906.749
|% 9,54
|
|EDATA
|24,06
|22.377.207
|% 9,46
|
|KGYO
|6,82
|24.939.069
|% 9,29
|
|LIDFA
|4,82
|38.278.648
|% 8,31
|
|QNBFB
|39,10
|158.738
|% -5,10
|
|YKSLN
|6,62
|34.434.357
|% -4,89
|
|NTGAZ
|7,18
|29.930.279
|% -4,01
|
|OZKGY
|7,42
|30.728.857
|% -3,76
|
|POLTK
|502,30
|6.664.213
|% -3,31
|
|KONTR
|85,00
|70.320.448
|% 3,34
|
|GENIL
|16,09
|62.868.017
|% 0,50
|
|IDEAS
|32,60
|51.671.168
|% -2,69
|
|PSGYO
|16,55
|45.871.052
|% 3,31
|
|ATATP
|81,30
|44.665.696
|% 3,63
|
|AKYHO
|1,79
|25.805.308
|% 4,68
|
|MOBTL
|1,58
|10.427.103
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,86
|17.460.618
|% 0,70
|
|DGNMO
|2,04
|11.817.993
|% -1,45
|
|GWIND
|7,37
|40.996.404
|% 1,38
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4111
|13,4209
|% 0,33
|
|Euro
|15,2003
|15,2161
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,1379
|18,2288
|% 0,17
|
|Frank
|14,6421
|14,7303
|% 0,98
|
|Riyal
|3,5664
|3,5843
|% 0,41
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-5,01
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,00
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.325
|-19,00
|
|Tam
|5.220
|5.352
|-21,62
|
|Yarım
|2.523
|2.589
|-10,46
|
|Çeyrek
|1.265
|1.295
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,02
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|-1,41
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40YKSLN
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 104, 924 adet işlem
-
14:39YKSLN
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 082, 752 adet işlem
-
14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 19 kaybederek (% -0.95 ) 2, 208
-
14:37XU100
Endeks 2, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 17, 008.00 milyon TL de
-
14:37OZKGY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 995, 932 adet işlem