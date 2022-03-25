***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 09:28
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama TLY-Tera Portföy Birinci Serbest Fon namına yapılan 25/03/2022 dönüşlü ters repo işlemi detayı aşağıdadır.İşlem karşı taraf Tera Yatırım Menkul Değer A.Ş.
24.03.2022, Ters Repo %10,75, 25.03.2022=263.891,94 TRSTERA42213 258.556
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012853
BIST
11:022.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,85
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
11:0214,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
11:0216,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0092
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2905
11:02932,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,61
|Açılış
|: 932,06
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler11:02
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.449.829
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,61
|46.062.031
|% 7,20
|
|AKSA
|42,86
|110.522.539
|% 6,72
|
|PKENT
|247,60
|72.546.110
|% 6,54
|
|IDEAS
|21,48
|9.064.755
|% -6,69
|
|IZFAS
|5,66
|1.350.087
|% -5,03
|
|GZNMI
|32,90
|55.953.179
|% -4,69
|
|ANHYT
|14,00
|9.191.430
|% -4,22
|
|OSMEN
|23,00
|190.568
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,40
|449.986.413
|% 0,20
|
|SMRTG
|15,98
|383.819.556
|% 3,77
|
|THYAO
|28,32
|376.524.458
|% 0,71
|
|SISE
|14,40
|304.632.372
|% 0,63
|
|EREGL
|33,36
|269.866.898
|% -0,48
|
|KARSN
|4,55
|268.454.624
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,27
|136.407.467
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,28
|70.879.525
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,96
|122.692.934
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,40
|449.986.413
|% 0,20
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8207
|14,8290
|% 0,03
|
|Euro
|16,3271
|16,3376
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,4892
|19,5870
|% 0,05
|
|Frank
|15,9220
|16,0179
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9396
|3,9593
|% 0,05
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,53
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,75
|