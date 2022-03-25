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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.03.2022 09:28
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama TLY-Tera Portföy Birinci Serbest Fon namına yapılan 25/03/2022 dönüşlü ters repo işlemi detayı aşağıdadır.İşlem karşı taraf Tera Yatırım Menkul Değer A.Ş.
24.03.2022, Ters Repo %10,75, 25.03.2022=263.891,94 TRSTERA42213 258.556





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012853


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BIST En Aktif Hisseler11:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 16,57 306.081 % 9,95  
ULUSE 77,45 9.449.829 % 9,94  
NIBAS 11,61 46.062.031 % 7,20  
AKSA 42,86 110.522.539 % 6,72  
PKENT 247,60 72.546.110 % 6,54  
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11:02 Alış Satış %  
Dolar 14,8207 14,8290 % 0,03  
Euro 16,3271 16,3376 % 0,06  
Sterlin 19,4892 19,5870 % 0,05  
Frank 15,9220 16,0179 % 0,36  
Riyal 3,9396 3,9593 % 0,05  
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11:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 -0,53  
Altın Gr. 931 932 -1,15  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,54 25,57 0,02  
Gümüş Gr. 12,16 12,17 -0,01  
B. Petrol 117 117 -1,75  
Seans Raporu 11:02
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