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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.06.2022 15:05
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST
ISIN Kodu TRYTRPY00058
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
2 28.06.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
2 TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ters repo veya para piyasası fonlarında nemalandırırlır

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ve sermaye piyasası ürünleri ile hedge etmeyi amaçlamakta olup, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi x 1,05




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039685


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BMSCH 10,34 92.647.436 % 10,00  
ISBIR 56,10 2.779.173 % 10,00  
MAKIM 18,82 7.332.385 % 9,99  
RODRG 22,30 8.768.551 % 9,96  
DOKTA 34,94 11.110.151 % 9,87  
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Sterlin 20,2194 20,3208 % 0,01  
Frank 17,2911 17,3952 % 0,43  
Riyal 4,4147 4,4368 % 0,53  
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Altın Gr. 972 972 2,94  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.486 6.598 6,00  
Yarım 3.179 3.227 3,00  
Çeyrek 1.593 1.613 1,00  
Gümüş.Ons 20,95 20,98 -0,19  
Gümüş Gr. 11,18 11,19 -0,06  
B. Petrol 112 112 0,99  
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