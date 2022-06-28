Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.06.2022 15:48
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
24 saat Tera Portföy Yönetimi A.Ş ve Tefas Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ters repo veya para piyasası fonlarında nemalandırırlır

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 33 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDING A.Ş 26 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Eski Büyükdere Caddesi.İz Plaza Giz .No:11/39 Sarıyer/İstanbul 0212 365 10 20 0212 290 69 95 bilgi@teraportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seval Zengerer Çoban Operasyon Müdürü 0212 365 10 20 scoban@teraportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039698


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:552.526
Değişim :  -0,15% |  -3,74
Açılış :  2.545  
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561 En Düşük
2.519
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 56,10 2.779.173 % 10,00  
MAKIM 18,82 6.849.370 % 9,99  
RODRG 22,30 8.450.107 % 9,96  
DOKTA 34,84 6.452.309 % 9,56  
OYAYO 8,53 7.335.488 % 9,50  
daha fazla
15:55 Alış Satış %  
Dolar 16,6615 16,6708 % 0,88  
Euro 17,5397 17,5627 % 0,21  
Sterlin 20,3066 20,4085 % 0,44  
Frank 17,3296 17,4340 % 0,65  
Riyal 4,4279 4,4501 % 0,84  
daha fazla
15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -0,04  
Altın Gr. 978 978 9,01  
Cumhuriyet 6.521 6.619 26,00  
Tam 6.509 6.605 13,00  
Yarım 3.196 3.231 7,00  
Çeyrek 1.601 1.615 3,00  
Gümüş.Ons 21,19 21,21 0,04  
Gümüş Gr. 11,37 11,38 0,13  
B. Petrol 113 113 1,74  
Seans Raporu 15:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru