***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2022 15:48
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
24 saat Tera Portföy Yönetimi A.Ş ve Tefas Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ters repo veya para piyasası fonlarında nemalandırırlır
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 33 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDING A.Ş 26 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Eski Büyükdere Caddesi.İz Plaza Giz .No:11/39 Sarıyer/İstanbul 0212 365 10 20 0212 290 69 95 bilgi@teraportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seval Zengerer Çoban Operasyon Müdürü 0212 365 10 20 scoban@teraportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039698
BIST
15:552.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,74
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:5516,6708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1449
|Açılış
|: 16,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:5517,5627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0363
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:55976,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,69
|Açılış
|: 976,55
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:55
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.849.370
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.450.107
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,84
|6.452.309
|% 9,56
|
|OYAYO
|8,53
|7.335.488
|% 9,50
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,41
|92.602.017
|% -7,67
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|PRZMA
|3,41
|2.342.940
|% -3,94
|
|ALKA
|39,12
|22.536.780
|% -3,74
|
|THYAO
|48,94
|3.756.305.271
|% -1,25
|
|SISE
|21,84
|1.199.815.345
|% 0,83
|
|EREGL
|27,74
|1.053.502.962
|% -0,36
|
|SAHOL
|20,38
|985.253.729
|% 0,69
|
|KRDMD
|11,95
|853.383.012
|% -2,94
|
|YKBNK
|4,56
|763.603.726
|% -1,94
|
|ODAS
|3,16
|494.661.366
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,64
|372.805.331
|% 2,33
|
|TSKB
|2,13
|280.712.330
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,48
|710.062.387
|% -0,35
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6615
|16,6708
|% 0,88
|
|Euro
|17,5397
|17,5627
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,3066
|20,4085
|% 0,44
|
|Frank
|17,3296
|17,4340
|% 0,65
|
|Riyal
|4,4279
|4,4501
|% 0,84
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,04
|
|Altın Gr.
|978
|978
|9,01
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.619
|26,00
|
|Tam
|6.509
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.196
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,74
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 04 kaybederek (% -0.33 ) 2, 745
-
16:10XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 23, 887.00 milyon TL de
-
16:09MNDRS
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 109, 465 adet işlem
-
16:08PRZMA
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 676, 074 adet işlem
-
16:06SEKUR
Yüzde -8.03 oranında düşüşle 15.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 983, 031 adet işlem