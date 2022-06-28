***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler24 saat Tera Portföy Yönetimi A.Ş ve Tefas Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ters repo veya para piyasası fonlarında nemalandırırlırFon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOĞUZ BÜKTEL 30.06.2021 ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 33 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLARAYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDING A.Ş 26 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEski Büyükdere Caddesi.İz Plaza Giz .No:11/39 Sarıyer/İstanbul 0212 365 10 20 0212 290 69 95 bilgi@teraportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSeval Zengerer Çoban Operasyon Müdürü 0212 365 10 20 scoban@teraportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039698BIST