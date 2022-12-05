***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.12.2022 11:19
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
YILDIZ KAPSIZ Operasyon Yetkilisi 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084233
BIST
11:084.929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -33,57
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.922
11:0818,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:0819,6568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0275
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:081.078,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.078,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:07
|GLCVY
|31,68
|50.873.957
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|268.547.886
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|77.463.725
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|90.961.739
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.214.942
|% -9,94
|
|PRDGS
|12,75
|38.698.525
|% -9,89
|
|SASA
|108,20
|474.337.675
|% -9,83
|
|KONTR
|141,80
|221.013.608
|% -8,99
|
|THYAO
|129,80
|3.016.750.629
|% 1,17
|
|KRDMD
|15,16
|1.771.172.228
|% 2,71
|
|EREGL
|40,90
|1.441.716.252
|% -1,26
|
|KOZAL
|391,00
|979.802.498
|% -0,26
|
|TUPRS
|481,80
|962.542.315
|% 0,15
|
|EKGYO
|7,20
|851.547.958
|% 0,84
|
|KRDMD
|15,16
|1.771.172.228
|% 2,71
|
|ADESE
|1,78
|162.885.651
|% 5,33
|
|SKBNK
|2,68
|193.427.645
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,35
|568.867.457
|% -0,86
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6392
|% 0,03
|
|Euro
|19,6466
|19,6582
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,8316
|22,9461
|% 0,05
|
|Frank
|19,8360
|19,9555
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,37
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.210
|7.270
|-4,00
|
|Yarım
|3.497
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|0,24
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22METUR
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 276, 117 adet işlem
-
11:21YEOTK
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 73.15 lira fiyatla işlem gören hissede 601, 680 adet işlem
-
11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 14 kaybederek (% -0.76 ) 5, 274
-
11:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, KRDMD
-
11:20XU100
Endeks 4, 928 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 27, 686.00 milyon TL de