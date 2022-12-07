***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.12.2022 10:30
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ALPER ÖZTÜRK 12.09.2022 EATON CAPITAL MANAGEMENT 23 DÜZEY 3
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No: 9 / 11 Sarıyer-İSTANBUL 0212 365 10 20 0212 290 69 95 bilgi@teraportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085101
BIST
12:004.978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -22,53
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.967
12:0018,6443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
12:0019,5334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
12:001.064,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.064,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler12:00
|YESIL
|4,40
|57.155.070
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|339.835.353
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|437.706.739
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|13.571.012
|% 9,94
|
|PEKGY
|3,01
|106.411.730
|% -9,61
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|AZTEK
|32,56
|87.659.024
|% -6,44
|
|PRDGS
|12,57
|23.131.162
|% -6,26
|
|MANAS
|54,90
|11.707.680
|% -5,34
|
|KRDMD
|17,23
|4.299.555.704
|% -2,66
|
|THYAO
|136,90
|3.194.496.619
|% 0,96
|
|ASELS
|51,50
|2.853.549.734
|% 5,02
|
|PETKM
|18,39
|2.242.769.570
|% 2,17
|
|EREGL
|42,16
|1.210.617.995
|% -0,99
|
|KRDMD
|17,23
|4.299.555.704
|% -2,66
|
|PETKM
|18,39
|2.242.769.570
|% 2,17
|
|EKGYO
|7,27
|783.746.496
|% 0,41
|
|ISCTR
|10,32
|886.367.994
|% 1,08
|
|TSKB
|4,00
|330.280.212
|% 0,50
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6377
|18,6443
|% 0,05
|
|Euro
|19,5268
|19,5334
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5885
|22,7018
|% 0,19
|
|Frank
|19,7101
|19,8288
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,05
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,52
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,57
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.157
|7.206
|6,00
|
|Yarım
|3.466
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,08
|
|B. Petrol
|78,90
|78,90
|-0,45
|