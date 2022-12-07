***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarALPER ÖZTÜRK 12.09.2022 EATON CAPITAL MANAGEMENT 23 DÜZEY3AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDING A.Ş 26 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEski Büyükdere Caddesi.İz Plaza Giz .No:9 /11 Sarıyer/İstanbul 0212 365 10 20 0212 290 69 95 bilgi@teraportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085102BIST