***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.12.2022 10:40
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ALPER ÖZTÜRK 12.09.2022 EATON CAPITAL MANAGEMENT 23 DÜZEY 3
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No :9 / 11 Sarıyer-İSTANBUL 2123651020 2122906995 bilgi@teraportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085104
BIST
10:414.991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -9,59
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.982
10:4118,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
10:4119,5150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
10:411.063,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.063,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler10:41
|BIOEN
|21,34
|110.681.188
|% 10,00
|
|YESIL
|4,40
|52.669.230
|% 10,00
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|11.449.623
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|12.288.771
|% 9,93
|
|PEKGY
|3,07
|29.651.648
|% -7,81
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|PRDGS
|12,52
|13.514.380
|% -6,64
|
|EUREN
|15,64
|226.655.297
|% -6,60
|
|SMRTG
|99,20
|109.759.005
|% -5,52
|
|KRDMD
|17,15
|2.295.547.889
|% -3,11
|
|THYAO
|138,40
|1.917.421.649
|% 2,06
|
|PETKM
|18,40
|1.140.995.933
|% 2,22
|
|ASELS
|50,20
|900.162.620
|% 2,37
|
|EREGL
|42,30
|611.858.757
|% -0,66
|
|KRDMD
|17,15
|2.295.547.889
|% -3,11
|
|PETKM
|18,40
|1.140.995.933
|% 2,22
|
|EKGYO
|7,30
|405.662.035
|% 0,83
|
|ODAS
|12,12
|549.061.138
|% 5,39
|
|ISCTR
|10,27
|374.266.647
|% 0,59
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6392
|18,6423
|% 0,04
|
|Euro
|19,5095
|19,5150
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5593
|22,6724
|% 0,06
|
|Frank
|19,7172
|19,8360
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.150
|7.206
|6,00
|
|Yarım
|3.463
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,36
|0,06
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,03
|