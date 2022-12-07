***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.12.2022 10:43
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ALPER ÖZTÜRK 12.09.2022 EATON CAPITAL MANAGEMENT 23 DÜZEY 3
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREV
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No :9 /1 Sarıyer-İSTANBUL 2123651020 2122906995 bilgi@teraportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085107
BIST
11:454.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,32
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.967
11:4518,6458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
11:4519,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
11:451.062,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.062,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:43
|YESIL
|4,40
|56.913.413
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|336.451.396
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|431.923.684
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|13.287.237
|% 9,94
|
|PEKGY
|3,08
|69.923.717
|% -7,51
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|AZTEK
|32,50
|83.149.133
|% -6,61
|
|PRDGS
|12,67
|22.193.609
|% -5,52
|
|GLBMD
|12,78
|15.495.892
|% -5,33
|
|KRDMD
|17,18
|3.923.686.931
|% -2,94
|
|THYAO
|137,30
|2.870.490.033
|% 1,25
|
|PETKM
|18,44
|2.109.760.612
|% 2,44
|
|SISE
|40,12
|900.973.761
|% -0,59
|
|TUPRS
|475,60
|895.013.911
|% -1,41
|
|KRDMD
|17,18
|3.923.686.931
|% -2,94
|
|PETKM
|18,44
|2.109.760.612
|% 2,44
|
|EKGYO
|7,27
|717.926.930
|% 0,41
|
|ISCTR
|10,34
|807.466.770
|% 1,27
|
|TSKB
|4,00
|289.400.530
|% 0,50
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6408
|18,6492
|% 0,08
|
|Euro
|19,5278
|19,5469
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,5501
|22,6631
|% 0,02
|
|Frank
|19,7012
|19,8199
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,05
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,43
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,94
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.155
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.465
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-0,11
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:58ATLAS
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 847, 876 adet işlem
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11:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 35 kaybederek (% -0.31 ) 4, 363
-
11:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, ERCB, KRDMA, OZSUB, EMNIS, BARMA
-
11:57
OZKGY, YESIL, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:57
PEKGY, AZTEK, SASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında