***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarALPER ÖZTÜRK 12.09.2022 EATON CAPITAL MANAGEMENT 23 DÜZEY 3AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREVAYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No :9 /1 Sarıyer-İSTANBUL 2123651020 2122906995 bilgi@teraportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085107BIST