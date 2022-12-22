***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.12.2022 10:38
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089133
BIST
15:275.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 67,33
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2718,6719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2719,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0386
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:271.089,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.089,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ULUFA
|9,46
|360.927.459
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.258.635
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.982.875
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,55
|39.246.700
|% -4,35
|
|PAMEL
|233,50
|34.920.587
|% -3,55
|
|OSMEN
|67,05
|10.500.544
|% -3,25
|
|THYAO
|143,40
|4.618.661.813
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,21
|3.748.058.925
|% 2,11
|
|ENKAI
|27,90
|3.480.368.728
|% 4,34
|
|VAKBN
|12,44
|2.671.804.351
|% 1,30
|
|AKBNK
|20,18
|2.573.330.862
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,21
|3.748.058.925
|% 2,11
|
|VAKBN
|12,44
|2.671.804.351
|% 1,30
|
|ISCTR
|13,08
|2.527.371.875
|% 2,51
|
|SKBNK
|3,19
|577.902.011
|% 0,95
|
|YKBNK
|12,17
|2.028.725.493
|% 1,42
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,03
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,69
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.346
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.557
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|1,33
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:40KOZAL
Yüzde 7.06 oranında artışla 563.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 143, 948 adet işlem
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 08 artarak (% 1.34 ) 4, 838
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKVY, AHGAZ, UMPAS, AYCES, PLTUR, TERA, SODSN, ULUFA
-
15:39
OTTO, YBTAS, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:39
PAMEL, MERCN, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında