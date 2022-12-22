***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.12.2022 10:41
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDING A.Ş 26 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089134
BIST
15:235.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 68,16
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2318,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2319,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0448
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:231.089,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.089,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ULUFA
|9,46
|360.557.100
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.210.295
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.977.805
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,45
|38.647.624
|% -4,51
|
|PAMEL
|232,80
|34.590.371
|% -3,84
|
|OZGYO
|6,23
|229.809.899
|% -3,26
|
|THYAO
|143,40
|4.569.364.277
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,19
|3.734.478.484
|% 1,87
|
|ENKAI
|27,88
|3.465.029.658
|% 4,26
|
|VAKBN
|12,44
|2.665.621.770
|% 1,30
|
|AKBNK
|20,16
|2.566.540.816
|% 1,05
|
|EKGYO
|8,19
|3.734.478.484
|% 1,87
|
|VAKBN
|12,44
|2.665.621.770
|% 1,30
|
|ISCTR
|13,05
|2.518.612.901
|% 2,27
|
|SKBNK
|3,18
|574.736.606
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,15
|2.022.208.442
|% 1,25
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6695
|18,6734
|% 0,07
|
|Euro
|19,8459
|19,8602
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,4319
|22,5444
|% -0,23
|
|Frank
|20,0580
|20,1789
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9499
|4,9748
|% 0,08
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,03
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,69
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.346
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.557
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|1,33
|