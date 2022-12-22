***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.12.2022 10:44
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089135
BIST
15:015.503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 73,87
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:0118,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:0119,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0346
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:011.090,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.090,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:01
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|17.996.113
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.954.512
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|AYCES
|118,50
|19.235.856
|% 9,93
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|62,05
|32.226.797
|% -3,57
|
|OZGYO
|6,22
|225.499.441
|% -3,42
|
|PEKGY
|3,64
|31.427.191
|% -3,19
|
|THYAO
|144,10
|4.338.702.529
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,27
|3.445.045.167
|% 2,86
|
|ENKAI
|28,04
|3.351.891.371
|% 4,86
|
|VAKBN
|12,50
|2.599.657.033
|% 1,79
|
|AKBNK
|20,20
|2.493.101.799
|% 1,25
|
|EKGYO
|8,27
|3.445.045.167
|% 2,86
|
|VAKBN
|12,50
|2.599.657.033
|% 1,79
|
|ISCTR
|13,09
|2.458.865.401
|% 2,59
|
|SKBNK
|3,18
|554.365.515
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,18
|1.942.672.139
|% 1,50
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6695
|18,6749
|% 0,08
|
|Euro
|19,8398
|19,8500
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,4231
|22,5356
|% -0,27
|
|Frank
|20,0631
|20,1839
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9498
|4,9747
|% 0,08
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,98
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|0,82
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.340
|7.388
|-9,00
|
|Yarım
|3.554
|3.611
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.805
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|1,55
|