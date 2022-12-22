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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.12.2022 10:44
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 VERUSA HOLDİNG 25 TÜREV ARAÇLAR
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 XTB ONLİNE 25 DÜZEY 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089135


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BIST En Aktif Hisseler15:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 41,80 2.477.110 % 10,00  
PLTUR 17,72 17.996.113 % 9,99  
BRKVY 25,10 1.954.512 % 9,99  
UMPAS 6,86 2.521.160 % 9,94  
AYCES 118,50 19.235.856 % 9,93  
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15:01 Alış Satış %  
Dolar 18,6695 18,6749 % 0,08  
Euro 19,8398 19,8500 % 0,17  
Sterlin 22,4231 22,5356 % -0,27  
Frank 20,0631 20,1839 % 0,04  
Riyal 4,9498 4,9747 % 0,08  
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15:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 1,98  
Altın Gr. 1.089 1.089 0,82  
Cumhuriyet 7.303 7.413 -10,00  
Tam 7.340 7.388 -9,00  
Yarım 3.554 3.611 -5,00  
Çeyrek 1.783 1.805 -3,00  
Gümüş.Ons 23,74 23,77 -0,22  
Gümüş Gr. 14,21 14,23 -0,16  
B. Petrol 83,75 83,75 1,55  
Seans Raporu 15:01
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