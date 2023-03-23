***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2021 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2021 Verusa Holding A.Ş., Genel Koordinatör 2014 - 2015 Özak GYO A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Direktörü 2013 - 2014 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 2008 - 2013 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 27 DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLARALPER ÖZTÜRK 12.09.2022 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2022 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2015 - 2022 Eaton Capital Management 2005 - 2015 RP Capital Group 2002 - 2004 Global Menkul Değerler A.Ş. 23 DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLARİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaYILDIZ KAPSIZ Operasyon Yetkilisi 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.comASLI URALGİL YILMAZ Operasyon Direktörü 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127360BIST