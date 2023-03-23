***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.03.2023 15:57
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2021 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2021 Verusa Holding A.Ş., Genel Koordinatör 2014 - 2015 Özak GYO A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Direktörü 2013 - 2014 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 2008 - 2013 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 27 DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLAR
ALPER ÖZTÜRK 12.09.2022 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2022 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2015 - 2022 Eaton Capital Management 2005 - 2015 RP Capital Group 2002 - 2004 Global Menkul Değerler A.Ş. 23 DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
YILDIZ KAPSIZ Operasyon Yetkilisi 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.com
ASLI URALGİL YILMAZ Operasyon Direktörü 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127360
BIST
17:185.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,57
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1819,0454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1820,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0832
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:181.212,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.211,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DURDO
|52,80
|24.425.120
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|97.876.858
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.233.657
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.733.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|19.397.354
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.543.955
|% -9,87
|
|PKENT
|126,10
|223.494.113
|% -8,76
|
|EMKEL
|11,66
|67.689.613
|% -8,62
|
|GEREL
|13,29
|187.725.551
|% -7,64
|
|ASTOR
|61,10
|5.588.456.243
|% 0,99
|
|EREGL
|37,10
|4.999.229.508
|% 0,00
|
|OYAKC
|40,86
|4.826.225.972
|% 6,68
|
|KRDMD
|19,86
|3.032.824.570
|% 1,69
|
|KOZAL
|20,78
|2.464.245.330
|% 3,18
|
|EKGYO
|6,98
|1.458.460.763
|% 3,87
|
|KRDMD
|19,86
|3.032.824.570
|% 1,69
|
|EREGL
|37,10
|4.999.229.508
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|1.711.296.314
|% -0,22
|
|KOZAL
|20,78
|2.464.245.330
|% 3,18
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0366
|19,0487
|% 0,05
|
|Euro
|20,7540
|20,7617
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,3577
|23,4748
|% 0,30
|
|Frank
|20,7126
|20,8374
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0541
|5,0794
|% -0,01
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|12,83
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.214
|8,03
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.190
|8.278
|18,00
|
|Yarım
|4.015
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,15
|0,08
|
|B. Petrol
|77,23
|77,23
|0,54
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31NUHCM
Yüzde 6.23 oranında artışla 153.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 310 adet işlem
-
17:30YAPRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 977 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, AKSEN, ARCLK
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 0.28 ) 4, 517
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, IDEAS, ALKA, YAPRK, MMCAS, DURDO, ONCSM, INVES, AKFYE, SMART