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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.03.2023 16:38
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 17.02.2022
Fonun Tasfiye Tarihi 17.02.2032
Fonun Yatırım Stratejisi Dünya ve Türkiye ekonomisinin yönünü belirleyen dijital dönüşümün daha yüksek katma değer ürettiği 4 odak alanımızda,
Büyük Veri (Big Data) ve Yapay Zeka (AI) Sağlık Teknolojileri (Health Tech) Tarım Teknolojileri (Agri Tech) Finansal Teknolojiler (Fin Tech)
mevcut ve yeni şirketlere ve her aşamadaki iyi fikirlere yatırım yapmak ve tüm teknoloji ekosistemindeki fırsatları değerlendirmektir.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00548 2

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mustafa Metin SEYHAN 2020 Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı 2013 - 2020 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Koordinatör 2008- 2013 Nurol Yatırım Bankası Yönetici 19 SPF Düzey 3- Türev
Alper ÖZTÜRK (2022-Devam) Tera Portföy Yönetimi A.Ş. 2015 – 2022 Eaton Capital Management 2005 - 2015 RP Capital Group 2002 – 2004 Global Menkul Değerler A.Ş. 23 SPF Düzey 3- Türev
Ayşegül KAYA Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2021 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2021 Verusa Holding A.Ş., Genel Koordinatör 2014 - 2015 Özak GYO A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Direktörü 2013 - 2014 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 2008 - 2013 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 27 SPF Düzey 3- Türev
Emre TEZMEN Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Kurucu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2005 – Devam 25 CFA
Gürkan PARLAKAÇ 2009 - Devam –Arter Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı 2006 – 2009 UNI Life – Kurucu Ortak 2002 – 2006 UNI Prodüksiyon – Kurucu Ortak 2001 - 2002 İhlas Holding – Kurumsal İletişim 15
Dr. Bülent UYGUN 2018 - Halen CEO Event Medya A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012 - Halen Arter Reklam A.Ş. Genel Koordinatör 2005-2012 Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri 1999 - 2004 Matriks Yönetim ve Danışmanlık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 30

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2021 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2021 Verusa Holding A.Ş., Genel Koordinatör 2014 - 2015 Özak GYO A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Direktörü 2013 - 2014 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 2008 - 2013 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 27 DÜZEY 3- TÜREV
ALPER ÖZTÜRK 12.09.2022 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2022 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 2015 - 2022 Eaton Capital Management 2005 - 2015 RP Capital Group 2002 - 2004 Global Menkul Değerler A.Ş. 23 DÜZEY 3- TÜREV

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No: 9 / 11 Sarıyer-İSTANBUL 2123651020 2122906995 bilgi@teraportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
YILDIZ KAPSIZ OPERASYON YETKİLİSİ 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.com
ASLI URALGİL YILMAZ OPERASYON DİREKTÖRÜ 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127387


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