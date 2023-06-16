***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2023 14:16
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.İŞ BANKASI A.Ş.
ISIN Kodu TRYTRPY00082
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
MASLAK MH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. İZ PLAZA GİZ NO:9 İÇ KAPI NO:11 SARIYER İSTANBUL bilgi@teraportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159405
BIST
14:185.543
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 47,87
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1823,6668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0192
|Açılış
|: 23,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1825,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0684
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:181.495,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.495,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:16
|PRKME
|17,60
|36.807.037
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.239.934
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|72.271.253
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.620.251
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.511.006
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.512
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|16.397.979
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.348.224
|% -9,95
|
|IDEAS
|32,40
|35.024.208
|% -7,00
|
|THYAO
|184,50
|4.240.021.413
|% 0,82
|
|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
|
|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
|
|EREGL
|37,02
|1.484.124.624
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
|
|EKGYO
|7,38
|1.077.009.740
|% 2,93
|
|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
|
|ZOREN
|2,97
|188.606.109
|% -1,98
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6618
|23,6669
|% 0,08
|
|Euro
|25,9265
|25,9324
|% 0,27
|
|Sterlin
|30,1962
|30,3476
|% 0,14
|
|Frank
|26,4481
|26,6074
|% 0,08
|
|Riyal
|6,2927
|6,3242
|% 0,05
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,74
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|108,86
|
|Yarım
|4.815
|4.898
|14,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.449
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,28
|0,10
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,15
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31BRKVY
Yüzde 7.56 oranında artışla 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 757 adet işlem
-
14:30PENTA
Yüzde 8.19 oranında artışla 25.62 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 612, 826 adet işlem
-
14:27XU100
Endeks 5, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 38, 644.00 milyon TL de
-
14:27DIRIT
Yüzde 7.45 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 312 adet işlem
-
14:26OSTIM
Yüzde 6.75 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 605, 773 adet işlem