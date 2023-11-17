***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.ISIN Kodu TRYTRPY00108Değerleme Kuruluşları Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar Ludus Danışmanlık A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) Tera Portföy Yönetimi A.Ş.Fonun Süresi 8 YılFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyüne ağırlıklı olarak Türkiye oyun sektöründe mobil oyun stüdyosu olarak faaliyet gösteren ve yüksek katma değer üreten, teknoloji ve inovasyon odaklı, pozitif sosyal ve çevresel etki yaratabilecek fikir ve erken aşama, katılım finans ilke ve standartları ile uyumlu girişim şirketlerine yatırım yapacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2 20Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin MUTLU 29.09.2023 8 DÜZEY 3- TÜREVFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlper ÖZTÜRK 12.09.2022 23 yıl DÜZEY 3- TÜREVM. Metin SEYHAN 19 yıl DÜZEY 3- TÜREVAyşegül KAYA 27 yıl DÜZEY 3- TÜREVEmre TEZMEN 25 yıl DÜZEY 3- TÜREVİsmet GÖKŞEN 10 yılVolkan BİÇER 19 yılMehmet AYAN 15 yılYunus Emre GÖNÜL 15 yılFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarALPER ÖZTÜRK 12.09.2022 Yatırım Fonları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonları/ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Genel Müdür 23 DÜZEY 3- TÜREVAYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2021 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2021 Verusa Holding A.Ş., Genel Koordinatör 2014 - 2015 Özak GYO A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Direktörü 2013 - 2014 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 2008 - 2013 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 27 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAREMRE SİVRİHİSARLI 01.08.2023 23 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:11 Maslak Sarıyer İstanbul 0212 365 10 20 0212 290 69 95 bilgi@teraportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaASLI URALGİL YILMAZ Operasyon Direktörü 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.comYILDIZ KAPSIZ Operasyon Yetkilisi 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218713BIST