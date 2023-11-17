***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.ISIN Kodu TRYTRPY00090Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin MUTLU 29.09.2023 8 DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLARFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarALPER ÖZTÜRK 12.09.2022 Yatırım Fonları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonları/ Gayrimenkul Yatırım Fonları - Genel Müdür 23 DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLARAYŞEGÜL KAYA 02.06.2021 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2021 - Devam Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2021 Verusa Holding A.Ş., Genel Koordinatör 2014 - 2015 Özak GYO A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Direktörü 2013 - 2014 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 2008 - 2013 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Direktör 27 DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLAREMRE SİVRİHİSARLI 01.08.2023 23 DÜZEY3-TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:11 Maslak Sarıyer İstanbul 0212 365 10 20 0212 290 69 95 bilgi@teraportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaASLI URALGİL YILMAZ Operasyon Direktörü 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.comYILDIZ KAPSIZ Operasyon Yetkilisi 0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218727BIST