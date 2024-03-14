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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.03.2024 15:23
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon un yatırım stratejisi makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258781


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BIST En Aktif Hisseler16:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 6,31 553.363 % 105,54  
CMENT 616,00 7.383.376 % 10,00  
KERVN 1,98 4.224.615 % 10,00  
DOBUR 178,30 35.337.930 % 9,99  
LMKDC 36,38 2.432.154.362 % 9,98  
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16:34 Alış Satış %  
Dolar 32,1221 32,1264 % 0,26  
Euro 35,1635 35,1841 % 0,06  
Sterlin 41,4105 41,6181 % -0,55  
Frank 36,7813 36,9657 % -0,65  
Riyal 8,6392 8,6825 % -0,42  
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16:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 24,99 % 0,66  
Platin 930,77 931,44 % 0,66  
Paladyum 1.084,50 1.088,25 % 0,66  
Brent Pet. 84,79 84,79 % 0,66  
Altın Ons 2.162,20 2.162,54 % 0,66  
Seans Raporu 16:34
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