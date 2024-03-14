***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.03.2024 15:26
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon un yatırım stratejisi makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258783
BIST
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16:358.928
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 17,52
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3532,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3535,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0263
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:352.232,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,17
|Açılış
|: 2.232,36
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.231,55
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DMSAS
|6,39
|553.363
|% 108,14
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|NATEN
|57,35
|184.053.250
|% 9,97
|
|FONET
|34,66
|187.964.681
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|SNKRN
|40,00
|1.848.618
|% -7,41
|
|AGHOL
|263,00
|438.806.412
|% -7,39
|
|THYAO
|273,00
|5.130.268.168
|% 0,37
|
|EREGL
|44,60
|2.918.450.957
|% 0,31
|
|LMKDC
|36,12
|2.557.182.542
|% 9,19
|
|OBAMS
|50,55
|2.500.882.387
|% 3,16
|
|TUPRS
|165,20
|2.364.518.169
|% 1,23
|
|ISCTR
|10,48
|1.945.531.077
|% -1,13
|
|EKGYO
|10,88
|1.341.998.034
|% 1,30
|
|ZOREN
|5,20
|537.952.504
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,94
|1.708.587.395
|% -1,44
|
|AKFGY
|2,69
|202.207.321
|% -1,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1234
|32,1262
|% 0,26
|
|Euro
|35,1732
|35,1896
|% 0,07
|
|Sterlin
|41,4057
|41,6132
|% -0,56
|
|Frank
|36,7688
|36,9531
|% -0,68
|
|Riyal
|8,6391
|8,6824
|% -0,42
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,03
|25,06
|% 0,66
|
|Platin
|932,15
|932,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,47
|1.087,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,85
|84,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,53
|2.162,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 16 artarak (% 0.30 ) 9, 475
-
16:49XU100
Endeks 8, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 60, 752.00 milyon TL de
-
16:49FORMT
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 555, 102 adet işlem
-
16:48BORSK
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 783, 860 adet işlem
-
16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem