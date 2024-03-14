***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon un yatırım stratejisi, BIST te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ve sermaye piyasası ürünleri ile hedge etmeyi amaçlamakta olup, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yapabilir. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258787BIST