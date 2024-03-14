***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.03.2024 15:32
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon un yatırım stratejisi, BIST te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ve sermaye piyasası ürünleri ile hedge etmeyi amaçlamakta olup, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yapabilir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258787
BIST
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16:358.928
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 17,52
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3532,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3535,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0263
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:352.232,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,17
|Açılış
|: 2.232,36
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.231,55
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|NATEN
|57,35
|183.955.984
|% 9,97
|
|FONET
|34,66
|184.478.890
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|DESPC
|54,90
|92.970.678
|% -7,50
|
|SNKRN
|40,00
|1.848.618
|% -7,41
|
|THYAO
|273,00
|5.113.096.633
|% 0,37
|
|EREGL
|44,58
|2.897.914.403
|% 0,27
|
|LMKDC
|35,98
|2.525.565.298
|% 8,77
|
|OBAMS
|50,60
|2.486.549.057
|% 3,27
|
|TUPRS
|165,10
|2.357.415.084
|% 1,16
|
|ISCTR
|10,47
|1.940.371.308
|% -1,23
|
|EKGYO
|10,86
|1.323.462.268
|% 1,12
|
|ZOREN
|5,20
|537.748.220
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,94
|1.705.831.370
|% -1,44
|
|AKFGY
|2,69
|202.198.350
|% -1,10
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1218
|32,1262
|% 0,26
|
|Euro
|35,1561
|35,2149
|% 0,15
|
|Sterlin
|41,4073
|41,6148
|% -0,56
|
|Frank
|36,7729
|36,9573
|% -0,67
|
|Riyal
|8,6392
|8,6825
|% -0,42
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,01
|25,04
|% 0,66
|
|Platin
|931,89
|932,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,48
|1.085,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,81
|84,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,54
|2.163,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:48BORSK
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 783, 860 adet işlem
-
16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem
-
16:45AVGYO
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 133, 000 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 8, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 60, 032.00 milyon TL de
-
16:44TMPOL
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 109.50 lira fiyatla işlem gören hissede 770, 541 adet işlem