***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
04.10.2021 15:49
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,58
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,58
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 70,9
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,92
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,99
d) Diğer Giderler (%)
% 21,19
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966451
BIST
15:481.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
15:488,8417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
15:4810,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3319
En Düşük
10,2576
15:48499,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,17
|Açılış
|: 499,41
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
497,40
BIST En Aktif Hisseler15:46
|AGYO
|3,09
|2.586.738
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.058.067
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.373.672
|% 9,95
|
|YEOTK
|76,30
|71.164.239
|% 9,94
|
|ALCTL
|24,36
|16.931.550
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|214.143.514
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,35
|735.123
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.951.577
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.860.831
|% -9,83
|
|DGGYO
|9,98
|1.835.288
|% -7,34
|
|GARAN
|9,37
|942.553.399
|% 0,97
|
|THYAO
|13,88
|744.633.866
|% -1,21
|
|MAREN
|9,88
|704.398.798
|% 8,10
|
|TUPRS
|115,50
|473.452.211
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,41
|333.899.169
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,41
|333.899.169
|% 0,84
|
|GARAN
|9,37
|942.553.399
|% 0,97
|
|MAREN
|9,88
|704.398.798
|% 8,10
|
|ODAS
|1,41
|88.927.030
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,80
|111.965.585
|% 1,69
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8365
|8,8398
|% -0,18
|
|Euro
|10,2819
|10,2878
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,9826
|12,0427
|% 0,19
|
|Frank
|9,5198
|9,5772
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3488
|2,3606
|% -0,22
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-3,23
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|-19,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|-17,12
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-8,28
|
|Çeyrek
|795
|813
|-4,14
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,19
|