***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 11:05
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,34
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,34
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,66
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,82
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,25
d) Diğer Giderler (%)
% 22,28
Açıklamalar
31.12.2021 TLY FON Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989767
BIST
10:512.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,76
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.020
10:5113,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0374
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
10:5115,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0488
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
10:51794,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,95
|Açılış
|: 794,54
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler10:48
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|KUYAS
|5,75
|6.133.110
|% 7,28
|
|ELITE
|19,84
|58.835.825
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,29
|2.032.311
|% -6,62
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|MTRYO
|1,65
|404.350
|% -2,94
|
|EREGL
|30,66
|548.813.294
|% 1,52
|
|THYAO
|25,26
|522.396.403
|% 1,61
|
|KRDMD
|10,86
|441.013.662
|% 2,55
|
|SISE
|15,01
|414.975.457
|% 1,08
|
|PETKM
|9,66
|403.557.135
|% 2,99
|
|PETKM
|9,66
|403.557.135
|% 2,99
|
|KRDMD
|10,86
|441.013.662
|% 2,55
|
|YKBNK
|3,51
|97.632.350
|% 0,57
|
|SISE
|15,01
|414.975.457
|% 1,08
|
|ODAS
|1,39
|36.885.157
|% 1,46
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8197
|13,8551
|% 0,10
|
|Euro
|15,6326
|15,6835
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,6234
|18,7168
|% 0,05
|
|Frank
|14,9184
|15,0083
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6650
|3,6834
|% 0,00
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,09
|
|Altın Gr.
|798
|799
|4,97
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,09
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,01
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|0,51
|
Seans Raporu
10:48
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