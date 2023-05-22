***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
22.05.2023 12:50
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
10/05/2023
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)‘a dönüşümü Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.04.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-36103 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152661
BIST
13:144.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -16,41
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:1419,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1421,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1221
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:141.262,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.262,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CANTE
|19,36
|120.293.176
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.449.982
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.675.247
|% 9,96
|
|BRLSM
|8,56
|66.229.393
|% 9,88
|
|PSGYO
|5,91
|108.814.646
|% 9,85
|
|SAMAT
|28,94
|181.564.056
|% -9,96
|
|AYES
|15,53
|671.195
|% -9,87
|
|DOBUR
|32,86
|22.774.485
|% -6,96
|
|KLSYN
|3,40
|28.185.658
|% -6,85
|
|RYSAS
|35,54
|33.613.215
|% -6,82
|
|THYAO
|134,90
|1.948.618.032
|% 1,73
|
|ASTOR
|50,35
|957.904.643
|% 3,18
|
|SASA
|104,10
|952.271.928
|% 4,99
|
|EUPWR
|83,85
|930.989.589
|% 6,95
|
|KOZAL
|18,99
|927.401.109
|% 4,34
|
|EKGYO
|6,31
|734.796.679
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,54
|865.537.623
|% -2,23
|
|YKBNK
|8,99
|648.177.289
|% -1,21
|
|KOZAL
|18,99
|927.401.109
|% 4,34
|
|AKBNK
|14,75
|721.355.082
|% -1,54
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8184
|19,8483
|% 0,18
|
|Euro
|21,4975
|21,5355
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,6054
|24,7288
|% 0,08
|
|Frank
|22,0711
|22,2040
|% 0,60
|
|Riyal
|5,2709
|5,2974
|% 0,07
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,35
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.517
|4.665
|58,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,07
|