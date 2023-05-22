***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanTera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanTera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi10/05/2023AçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)‘a dönüşümü Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.04.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-36103 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152661BIST